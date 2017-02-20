Sahilde ceset şoku

Beşiktaş sahilinde sabah yürüyüşüne çıkan vatandaşlar ceset şoku yaşadı. Olay, Beşiktaş Kuruçeşme sahilinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, denizde bir şahsın cansız olarak durduğunu gördü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine karadan ve denizden polis ekibi sevk edildi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis, cansız duran şahsı denizden alarak karaya çıkarttı. Daha sonra polis ekipleri, şahsın çıkartıldığı yerin etrafında güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Bir süre sonra olay yerine gelerek şahsın üzerinde inceleme yapan sağlık ekipleri, hayatını kaybettiğini belirlendi.

Öte yandan, polis ekiplerinin üst aramasında şahsın üzerinden Ali Ateş’e (66) ait kimlik çıktı. Ateş’in kısa bir süre önce eşinden ayrıldığı ve son olarak hastaneden çıktığı öğrenildi. Ceset, olay yeri ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından cenaze aracıyla kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İHA