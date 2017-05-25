Sahte altın üreticilerine şok baskın Mersin'de sahte altın üretildiği iddia edilen bir atölyeye baskın yapıldı. Baskında 4 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda satışa hazır sahte ziynet eşyası, altın ayar suyu, mihenk taş ile alet ve makine ele geçirildi. Şahısların sahte altınlar anlaşılmasın diye 'altın patent damgası' kullanması ise dikkat çekti

25 Mayıs 2017 Perşembe 15:38 Bu haber kez okundu.