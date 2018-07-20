Sahte altına dikkat!

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının yükselmesi ve dolar kurunun önlenemeyen artışından dolayı altın fiyatlarının tavan yapması ile birlikte sahte altın satışlarının arttığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Özellikle düğünlerin vazgeçilmezi olan altının fiyatı yükselince dolandırıcılar tarafından piyasaya çok sayıda sahte altın sürülmeye başlandı. Düğünlerde gelin ve damadı hayal kırıklığına uğratmamak için hediyelik altınlarınızı güvenilir ve bilinir kuyumculardan satın alın. Altın dolandırıcılığı en çok internet üzerinden yapılıyor. Bu yüzden vatandaşlarımız internetten taksitle altın alışverişi yaparken çok titiz ve dikkatli davranmalı” dedi.

Altın alışverişinin güvenilir ve bilinir esnaftan yapılması gerektiğini söyleyen TESK Başkanı Palandöken, “Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle gram altına ve çeyrek altına olan talep arttı. Ancak gram altın fiyatları geçen yıl Temmuz ayından bu yana yüzde 35.7 yükseldi. Geçen yıl Temmuzda 140 TL’den satılan gram altın şimdi 190 TL’den satılıyor. Çeyrek altın bir yıl önce 230 TL’den satılırken şimdi 310TL’den, tam altın ise 918 TL’den satılırken şimdi bin 266 TL’den satılıyor. Altın fiyatlarının artışını fırsat bile sahtekârlar yine iş başında. Düğünlerde hediye olarak takılan altınların sahte çıktığı haberleri medyada sıkça yer alıyor. Sahte altını gerçeğinden ayırt etmek uzmanlık gerektirdiği için vatandaşlarımız altın alışverişi yaparken çok dikkatli olmalı. Altın satın alırken de bozdururken de bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmeli” şeklinde konuştu.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL