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Sahte bankacılara operasyon  

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte çağrı merkezi kurarak vatandaşın hesap bilgilerini ele geçiren ve yaklaşık 45 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık çetesini düzenlediği operasyonla çökertti. 5 ilde 24 ayrı adrese baskın yapan ekipler, 39 şüpheliyi gözaltına aldı

14 Ağustos 2018 Salı 15:32
Sahte bankacılara operasyon  

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli yöntemlerle vatandaşların banka hesaplarına girerek boşaltan şebekeyi takibe aldı. Aylar süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip zanlıların başta İstanbul olmak üzere İzmir, Balıkesir, Kırklareli ve Gaziantep illerinde vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Bankalar Arası Kart Merkezi ve bankalarla ortak çalışma grubu oluşturan jandarma, çetenin hareketlerini takibe aldı.

Banka internet sitelerinin sahtesini yaptılar

Şüpheli şahısların çok sayıda bankaya ait internet sitelerinin sahtesini yaparak, Facebook, Instagram vb sosyal medya uygulamalarına yerleştirdikleri reklam uzantılarının sahte internet bankası sayfasına yönlendirdiği, iletişim numaralarına reklam ve hediye bonus kazandıklarına dair içeriklere sahip SMS mesajları attıkları, bu şekilde sitelere yönlendirdikleri mağdur vatandaşların hesap numaralarını ve internet bankacılığı şifrelerinin ele geçirildiği tespit edildi.

Sahte çağrı merkezi kurmuşlar

Sahte banka temsilcilerinin; elde ettikleri temel kimlik bilgileri, banka kart numaralarının ilk ya da son dört hanesi ve cep telefon numarası bilgileri ile “Çağrı Merkezi” adı altında ve “0850” hatlardan mağdurları aradıkları, bankaların güvenlik departmanı ya da müşteri hizmetlerinde görevli olduklarını söyledikleri, internet bankacılığı kullanan müşterilere ait bilgileri güncellemek için aradıklarından mağdura sordukları güvenlik sorusuna cevap vermesini istedikleri, bilgilerinin güncelleneceğini düşünen mağdurların kimlik ve parola bilgilerini söylediklerinde ya da yazdıklarında dolandırıcılar tarafından hesaplarının ele geçirildiği belirlendi.

Çetenin yapılanması da çözüldü

Jandarma ekipleri çalışmalar sonucunda çetenin kendi içerisindeki yapılanmasını da çözdü. Örgüt içerisindeki hackerlerin farklı bir yöneticisinin, kart toplayan ve ATM’lerden para çeken örgüt üyelerinin de ayrı ayrı yöneticilerinin bulunduğu, örgüt içerisindeki bütün yöneticilerinin de örgüt üst yöneticisine, örgüt üst yöneticisinin de örgüt liderine bağlı olduğu anlaşıldı.

Örgüt içerisindeki hackerler ile çağrı merkezindekilerin; ele geçirdikleri mağdur hesaplarında bulunan paraları kendi belirledikleri hesaplara aktardığı, “Toplayıcı” olarak nitelendirilen örgüt üyeleri aracılığı ile de banka ve kredi kartı ile ATM’lerden veya pos cihazlarından çekilerek nakite çevirdikleri ortaya çıktı.

38 kişi tutuklandı

Operasyon için düğmeye basan ekiler İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kırklareli ve Gaziantep'te 3'ü çağrı merkezi olmak üzere toplam 24 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Kapıyı güler yüzle “Merhaba” diyerek açan sahte müşteri temsilcisi, Jandarma ekiplerini karşısında görünce şok oldu.

Baskın yapılan rezidanslarda; çağrı merkezi şeklinde birbirinden paravanlar ile ayrılmış masalar ve her bir masada sahte müşteri temsilcilerinin arama yaparken kullandıkları cep telefonları ile mağdurlara ait kimlik bilgilerinin yer aldığı dokümanlar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 39 şüpheli gözaltına alınırken, 75 adet bankamatik ve kredi kartı, 68 adet cep telefonu, 7 adet bilgisayar, 3 adet tablet bilgisayar, 5 modem, 2 adet flash bellek ile çok sayıda mağdura ait kimlik ve kredi kartı bilgilerinin bulunduğu doküman ele geçirildi.

Yakalanan örgüt üyeleri adli makamlara sevk edilirken, acı tablo da ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin 7 aylık süre içerisinde 6 bin'den fazla kişiyi, en az 45 milyon dolandırdığı ifade edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 38’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA

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