Sahte içki imalatçısı pes dedirtti

Mersin polisi, yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu düzenleyerek içki imalatçılarının grup lideri olduğu iddia edilen Z.G. ve elemanı A.Y. isimli şahsı yakaladı. Yakalanan sahte içki imalatçısı Z.G., polise ilginç bir çıkış yaparak, pes dedirtti. Z.G., "Ağabey bugüne kadar benim içkimden kimse ölmedi. İstiyorsanız ben de içeyim" dedi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki üreticilerine yönelik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda ekipler, Mersin'de sahte içki imalatçılarının grup lideri olduğu iddia edilen Z.G. ve yanındaki A.Y. isimli şahsı izlemeye başladı. Şahısları uzun süre izleyen ekipler, sahte içki taşırken suç üstü yaptı. Ekipler 2 şahsı bir aracın bagajında çok sayıda içki taşırken kıskıvrak yakalayarak, gözaltına aldı.

Araçta da birçok içki ele geçirilirken, Z.G. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 160 adet 70'lik, 45 adet 50'lik, 120 adet 35'lik rakı ele geçirildi. Gözaltına alınana Z.G. isimli şahıs ise söylediği sözlerle pes dedirtti. Polisleri birden karşısında gören Z.G., "Ağabey bugüne kadar benim içkimden kimse ölmedi. İstiyorsanız ben de içeyim" dedi.

İHA



