Sahte içki imalathanesine baskın

Operasyon kapsamında satışa hazır halde 200 şişe sahte içki, alkol üretiminde kullanılan 100 litre metil alkol ve 46 bin 300 sahte TPDK bandrolü ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ekim’de Bağcılar'da tek katlı bir binada sahte içki imalatı yapıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibe alınan depoya operasyon düzenleyen polis, A.Ç. (35), R.M. (30), M.M. (28), F.M. (40), C.A. (18), C.H. (19) ve Suriye uyruklu Y.A. (21)’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Baskın yapılan depoda yapılan incelemelerde satışa hazır dolu halde 200 adet sahte içki şişeleri, 200 adet boş içki şişesi, 100 litre metil alkol, 46 bin 300 adet sahte TPDK bandrolü, sahte alkol imalatında kullanılan değişik materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılara “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından işlem yapıldı. Depoda ele geçirilen sahte alkol ve materyallere ise imha edilmek üzere el konuldu.

İHA