Sahte içki imalathanesine baskın İzmir'in Buca ilçesinde sahte içki ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, 129 bin TL değerinde sahte içki ele geçirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde sahte içki ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, 129 bin TL değerinde sahte içki ele geçirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine Buca ilçesinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alınırken, depoda yapılan aramalarda 709 şişe sahte rakı, 132 şişe sahte votka, 400 litre sahte açık rakı ile sahte içki imalatında kullanılan 397 bin adet etiket, 8 bin 200 adet sahte rakı bandrolü, 20 bin 770 adet boş içki şişesi, 25 bin adet şişe kapağı, 29 litre viski aroması, 12 litre votka aroması, 8 litre anason, 15 litre etil alkol, 7 adet plastik su tankı, 1 adet elektrikli su arıtma cihazı ve cihaza bağlı hava tüpü, 8 balya koli kartonu, 2 adet dalgıç pompa ele geçirildi. Ayrıca, olayla ilgili gözaltına alınan B.K. (18) alınan ifadesinin ardından cumhuriyet savcılığı tarafından serbest bırakılırken, M.A. (26) ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İHA