Sahte içki üretilen depoya baskın

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt’ta içki imalathanesi olarak kullanılan bir ev tespit etti. Belirlenen adrese geçtiğimiz Salı günü baskın düzenleyen polis, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Güvenlik güçlerinin evde yaptığı aramada 761 şişe sahte alkollü içki, 310 litre sıvı alkol, 4 bin adet boş içki şişesi, bu şişelere ait 2 bin adet kapak, 1 adet elektrikli kapak basma makinesi, 1 adet alkolmetre, 1 pompalı tüfek ve ruhsatsız 2 tabanca ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca “kişilerin hayatını tehlikeye atacak şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıda ve ilaç yapma” suçlarından işlem yapılarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis, sahte içki üretilen depoyu mühürleyerek kullanıma kapattı.