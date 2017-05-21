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Sahte kimlik kullanan dolandırıcı tutuklandı

Denizli'de bir telefon bayisine girerek sahte kimlikle internet üzerinden telefon almak isteyen şahıs, yakalanarak gözaltına alındı

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Sahte kimlik kullanan dolandırıcı tutuklandı

Zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Denizli'nin Pamukkale ilçesi Gazi Bulvarı'nda 18 Mayıs’ta bir telefon bayisine girerek sahte kimlikle internet üzerinden sahte kimlikle telefon almaya çalışan Muhammet R.B., yakalanarak gözaltına alındı.

Telefon bayisine gelen Muhammet R.B., internet üzerinden telefon almak için Ahmet Tozlu isminde sahte kimlik kullandı. Ancak kimliğin sahte olduğunu fark eden iş yeri müdürü Mesut Kara, şahsa adının daha önce Muğla’da sorgulandığını söyledi. Bunun üzerine sahte kimlikli Muhammet R.B. kaçmaya başladı. Mağaza müdürü Mesut Kara ise dolandırıcıyı kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, mağaza müdürü dolandırıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı, "sahtecilik" suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Muhammet R.B., çıkartıldığı mahkemece ‘sahtecilik’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

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