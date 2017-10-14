Sahte kimlikle 10 yıl dolandırıcılık

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki müştekinin kendilerini polis gibi tanıtan kişi tarafından dolandırıldıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Gerçek ismi Mustafa K. olan kişi 10 yıl önce Malatya’da bir kimlik buldu. Kürüm, bulduğu M.K.’ye ait kimlik bilgileriyle sahte polis kimliği oluşturdu. Bu kimlikle çeşitli illerde resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşların resmi makam araçlarını kullanarak dolandırıcılık yapan ve 9 yıllık kesinleşmiş cezası olan Kürüm, son olayında Antalya’da yakayı ele verdi.

Muratpaşa Fener Mahallesi’nde arkadaş çevresi vasıtasıyla iş kurmak isteyen kişilerle temasa geçen Kürüm, M.K. yazılı sahte polis kimliğiyle iki kişiyi emlak ofisi açacağız vaadiyle 20 bin TL dolandırdı. Açılan emlak ofisinde iki kişinin de isimlerinin yer almasıyla dolandırıldıklarını anlayan müştekiler polise başvurdu. Hemen harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Mustafa K.’yi emlak ofisinde kıskıvrak yakaladı. 9 yıldır sahte kimlikle firari olan K’nin aynı zamanda M.K. ismine çok sayıda bankadan kredi çektiği belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Mustafa K., ‘Unvan gasbı, resmi belgede sahtecilik ve iftira’ suçlamalarından adliyeye sevk edildi.

İHA