Sahte memurdan büyük vurgun

Aydın ’da milyon dolarlarla fotoğraf çektiren bir inşaat firmasının sahibi yüzlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklandı. Aralarında çok sayıda polisin de bulunduğu mağdurlardan bazıları teslim almayı hayal ettikleri evlerin inşaatının önünde gözyaşlarını tutamadı. Mahkeme kararı ile işadamının şantiyelerinden birinin önündeki bazı malzemelere el konulurken, dolandırıldıklarını ileri süren hak sahipleri ise çaresiz gözlerle yaşananları izledi.

Yıllar önce Adnan Menderes Üniversitesinde memur olarak çalışan ve daha sonra diplomasının sahte olduğu ve usulsüzlük yaptığı iddiasıyla memuriyetten atılan B.D. bir süre önce Aydın’da müteahhitliğe başladı. Kısa sürede Aydın’ın en meşhur müteahhitleri arasına giren ve özel plakalı makam aracı ile dolaşmaya başlayan B.D. geçtiğimiz aylarda da bir milyon dolar tutarındaki TL ile poz verip halkın güvenini kazanarak temelden daire satmaya başladı. Piyasanın oldukça altına rakamlarla daire satan ünlü müteahhit B.D. geçtiğimiz hafta ortadan kaybolunca durumdan şüphelenen başta çok sayıda mağdur polis olmak üzere vatandaşlar mahkemeye ve emniyete başvurdu.