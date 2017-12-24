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Sahte polisler yakayı ele verdi

Bursa'da yaşlı kadının evini sattırmaya çalışan sahte polisler yakalandı

24 Aralık 2017 Pazar 17:09
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Sahte polisler yakayı ele verdi

Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde ikamet eden N.B.'yi (65) arayan dolandırıcılar, savcı ve polis olduklarını söyleyerek kadını korkutup evini satışa çıkarmasını istedi.

Dolandırıldığını anlayan kadın, polisi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadının bir kez daha dolandırıcılarla irtibata geçmesini sağladı. Telefondaki dolandırıcıya evi 195 bin liraya sattığını belirten N.B., paranın evde hazır olduğunu söyledi.

Yaşlı kadına iki polisin gelip evdeki parayı alacaklarını belirten dolandırıcı, kimseye bir şey söylememesini istedi. Bir gün sonra parayı almak için yaşlı kadının kapısına dayanan E.D. (19) ve dışarıda gözcülük yapan M.K. (24), evde saklanan polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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BursaYaşlı KadınEvPolisSahte
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