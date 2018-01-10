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Sahte raporla devleti zarara uğratanlara operasyon  

Diyarbakır’da sahte engelli raporları ile devletten aylık maaş ve Özel Tüketim Vergisinden (ÖTV) muaf araç alarak devleti zarara uğratanlarla ilgili düzenlenen operasyonda 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 4 araca da el konuldu

10 Ocak 2018 Çarşamba 22:16
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Sahte raporla devleti zarara uğratanlara operasyon  

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Elazığ ilinden alınan sahte engelli raporlarına istinaden, devletten maddi gerçeğe aykırı olarak aylık ücret aldıkları tespit edilen 12 şüpheli 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' atılı suçlamasıyla tutuklama istemiyle Ergani Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, bunlardan 10’u 15 Haziran 2017 tarihinde tutuklanmıştır.

Söz konusu soruşturmanın devamı kapsamında, Ergani ilçesinde ikamet eden 470 engelli rapor sahibi şahıslardan Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf tutulmak suretiyle motorlu araç satın alan kişilerin durumlarının ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak araştırılması ve incelenmesi neticesinde, 4 ayrı sahte engelli raporuna istinaden devletin zarara uğratıldığı tespit edilmiştir.

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suç isnadıyla sahte engelli raporları almak suretiyle haksız kazanç sağlayan ve devleti zarara uğratan 9 şüpheli hakkında, 09 Ocak 2018 tarihinde 5271 sayılı CMK’nın 90 ve 91’inci maddeleri kapsamında yasal işlem başlatılmış, 'Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutularak satın alınan farklı markalarda 4 araca CMK’nın 127 ve 128’inci maddeleri gereğince el konulmuştur” denildi.
İHA


 

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