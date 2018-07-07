Sahte savcı ve ekibi yakalandı

Aydın’ın Çine ilçesinde yaşayan Emir Hüseyin D.’yi cep telefonuyla arayarak kendisini Çine Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan şüpheli, Emir Hüseyin D.’ye başka şahıslara ait altınlarını evde bulundurduğunu kendisinin suç işlediğini, bu nedenle kendisine ait altın ve paralarını sivil polislere teslim edip altın ve paralar üzerinde DNA örneklerinin alınması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine evine gelerek sivil polis olduğunu beyan eden kişiye kendisine ait 12 bin 750 TL, 1 adet Cumhuriyet altını, 4 bin TL değerinde muhtelif altın ve bir adet zincir kolyeyi veren Emir Hüseyin D., bir süre sonra durumdan şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışması sonucu şüpheli aracın tespit edilmesi üzerine Aydın, Denizli, İzmir, Afyon ve Muğla İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçirerek gerekli tedbirler alındı. Olaydan 6 saat sonra Afyon ili Sandıklı ilçesinde durdurulan şüpheli araç içerisinde bulunan C.G., Y.G. ve I.K. isimli şüpheliler yakalandı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan arama neticesinde 15 bin 338 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. İHA

