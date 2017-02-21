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Sahtekârlara dev operasyon

Adana merkezli İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 15 ilde eş zamanlı operasyon yapılarak kendilerini polis, savcı ve jandarma olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şahıslar yakalandı

21 Şubat 2017 Salı 14:19
Sahtekârlara dev operasyon
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendisini polis, savcı ve jandarma olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şebekeyi çökertmek için savcı ve hakimden alınan dinleme ile çeteyi 2 ay önce takibe başladı. Yapılan takip sonucunda Adana merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Adıyaman, Şanlıurfa, Denizli, Gaziantep ve Kocaeli de İsa E., Cuma A. ve Ahmet E. isimli şahısların liderliğini yaptığı ayrıca her ilin sorumlusunun olduğu yaklaşık 80 kişilik çetenin varlığını belirledi.

2.5 milyon lira vatandaşın cebinde kaldı

Polis 2 ay boyunca yaptığı dinleme sonucunda zanlıların vatandaşları dolandırmasının da önüne geçti. Polis yaklaşık 100 vatandaşın 2.5 milyon lirasının dolandırılmasının önüne geçerek vatandaşın mağdur olmasını engelledi. Polis yapılan takip sonucunda şafak vakti operasyon kararı aldı. Polis Adana merkezli 15 ilde aralarında özel harekatın da olduğu 750 polisle harekete geçti. Kritik adreslere özel hareket polisi uzun namlulu silahlarla girdi. Polisleri karşısında gören zanlılar şaşkına döndü. Gözaltına alınan zanlılar tek tek sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Operasyonda 74 kişinin gözaltına aldığı öğrenildi. Zanlılar sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İHA
Anahtar Kelimeler:
Adana Emniyet MüdürlüğüPolis
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