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Şaka değil, dost kazığı

Mersin’de kar maskesi takan bir kişi, eline aldığı çuvalla kuyumcu soymaya kalktı. İlginç soygun girişimi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Yakalanıp, tutuklanan zanlının, kuyumcu dükkanı sahibinin liseden sınıf arkadaşı olduğu öğrenildi

07 Ekim 2017 Cumartesi 16:29
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Şaka değil, dost kazığı

Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi Bekirde Yolu üzerinde meydana geldi. Kar maskeli bir şahıs, elinde çuvalla E.Y. isimli şahsın işlettiği kuyumcu dükkanına geldi. Elinde herhangi bir silah veya bıçak olmayan şahıs, kuyumcu sahibine önce altınları vermesini söyledi.

Kuyumcu sahibi de şaka yapıldığını düşünerek tepkisiz kaldı. Bunun üzerine şahıs kuyumcu sahibinin üzerine atlamaya kalkınca, kuyumcu sahibi şahsı iterek korkuttu. Bunun üzerine panikleyen soyguncu, hiçbir şey almadan dükkandan kaçtı.

Bölgedeki insanlar tarafından kovalanan şüpheli, kaçarken kendisini tutmasınlar diye belinde bulunan bıçağı çekerek çevresindekilere salladı. Bu sırada bir şahsıda elinden yaralayan şüpheli, kayıplara karıştı.

Arkadaşı olduğunu görünce şok oldu

Olayın ardından bölgede çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın S.A. olduğunu belirleyen ekipler, şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şahıs, bir kişiyi yaraladığı bıçakla birlikte kıs kıvrak yakalandı. İlginç soygun girişimi ise güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Olay anını anlatan kuyumcu sahibi, "O zaman masada çeyrek altın vardı, onu sayıyordum. Bir an kapıdan kar maskeli biri geldi. Bana boşalt burayı dedi. Tabi ben o an zannettim ki bizden biri şaka yapıyor sandım.

Çünkü elinde silah yoktu, bıçak yoktu, hiçbir yok. Ben hatta hiç tepkimi bile bozmadım. Üstüme gelmeye başladı, masaya basıp üstüme zıplayınca ben itekledim. Ondan sonra zaten içeride durmadı hemen kaçtı gitti" diye konuştu.

Adliyeye götürülen hırsızlık zanlısının görüntülerini izleyen dükkan sahibi, şahsın liseden arkadaşı olduğunu, görünce şaşkına döndüğüne de belirtti.
İHA

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MersinKarKuyumcuçuvalSoygunGüvenlik KameralarıLiseArkadaş
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