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‘Sakarya, büyük ilham kaynağı’

Başbakan Yıldırım Sakarya Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, Sakarya Meydan Muharebesi'nde sergilenen azim ve kararlılığın bugün de milletimizin en büyük ilham kaynağı olduğunu söyledi

12 Eylül 2017 Salı 15:53
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‘Sakarya, büyük ilham kaynağı’

Başbakan Binali Yıldırım, Sakarya Meydan Muharebesi'nde sergilenen azim ve kararlılığın bugün de milletin en büyük ilham kaynağı olduğunu bildirdi. Yıldırım, Sakarya Zaferi'nin 96. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kahramanlığın, şecaatin, hamiyetin ve fedakarlığın milli manevi nişanelerini taşıyan destanların büyük millet olmanın en belirgin tezahürü olduğuna işaret etti. 
Türk milletinin, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergileyerek şanlı tarihini İstiklal Harbi Destanı ile süslediğini ifade eden Yıldırım, Sakarya Zaferi'nin, istiklal mücadelesinin en kritik aşamasında kazanılan ve adeta nihai zaferi müjdeleyen bir destan olduğunu belirtti. Yıldırım, Mustafa Kemal Paşa komutasındaki ordunun Kurtuluş Savaşı'nın her safhasında olduğu gibi Sakarya'da da benzersiz bir cesaret ve fedakarlık örneği gösterdiğini, 21 gün süren şiddetli çarpışmaların ardından elde edilen zaferin halka büyük moral ve güç kazandırdığını anlattı. 
Başbakan Yıldırım, mesajında, "Sakarya Meydan Muharebesi'nde sergilenen azim ve kararlılık bugün de milletimizin en büyük ilham kaynağıdır. Cumhuriyetimizi korumak ve yeni başarılarla daha da güçlendirmek için büyük bir azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin her köşesinde refah ve huzur ikliminin hakim olması için milletçe birbirimize kenetleniyor; istiklalimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odakları karşısında azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımSakarya Meydan MuharebesiMustafa Kemal Paşa
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