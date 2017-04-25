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Sakarya'da bir işyeri uzun namlulu silahlarla tarandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan nakliyeciler sitesindeki bir iş yeri uzun namlulu silahlarla tarandı

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Sakarya'da bir işyeri uzun namlulu silahlarla tarandı

Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay, Arifiye ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Nakliyeciler Sitesinde meydana geldi. İş yeri önüne üç otomobille gelen silahlı kişiler, yazıhaneyi kurşun yağmuruna tuttu. İçeride bulunanların bazıları kendilerini kaçarak kurtarmaya çalıştı.

Ancak kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralandı. Silahlı çatışmanın sebebi konusunda bilgi verilmezken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Silahlı çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara bölgede bulunan hastanelere sevk etti. Özel Harekat Polisleri de olay yerine gelerek önlem aldı. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un da olay yerine gelerek bilgi aldığı öğrenildi. Kaçan otomobillerden bir tanesi polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Sakaryada Bir Işyeri Uzun Namlulu Silahlarla Tarandı
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