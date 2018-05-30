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Saklambaç oyunu sonu oldu

Sivas'ta arkadaşlarıyla saklambaç oynadığı sırada çıktığı inşaatın 5'inci katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

30 Mayıs 2018 Çarşamba 16:35
Saklambaç oyunu sonu oldu

Asansör boşluğuna düşerek ölen çocuk toprağa verildi. Olay önceki gece Altuntabak Mahallesi 17'inci Sokak'ta meydana geldi. Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Coşkun-Şemsi çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Adem Gülter (13) ağabeyi Yusuf (15) ve arkadaşlarıyla birlikte saklambaç oynadığı sırada yapımı devam eden inşaatın 5'inci katına çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Adem 5'inci kattan asansör boşluğuna düştü. Kardeşinden haber alamayan Yusuf çıkan ses üzerine girdiği inşaatta Adem'in asansör boşluğuna düştüğünü gördü.

Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Adem Gülter burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Hastanede yapılan otopsinin ardından Lütfi Tuncel Fikret Ortaokulu'nda 7'inci sınıfta okuduğu öğrenilen Gülter'in cenazesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Esentepe Cami'ne getirildi. Cenaze sırasında inşaat işçisi olan baba Coşkun'un ve Adem'in saklambaç oynadığı arkadaşlarının oldukça üzgün olduğu görüldü. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Adem'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İHA

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