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Saldırganın yanına kâr kalmadı

Yavru köpekleri odunla döverek yaralayan ve bir hayvanseveri de dövmeye kalkan kadın saldırgan, savcılığın talimatıyla gözaltına alındı. Saldırı anının cep telefonuyla görüntülendiği olayın ardından yavru köpekler veterinere götürülerek tedavi altına alındı

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:39
Saldırganın yanına kâr kalmadı

Kuşadası’nda yavru köpekleri odunla döverek yaralayan ve bir hayvanseveri de dövmeye kalkan kadın saldırgan, savcılığın talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Kuşadası’na bağlı Soğucak’taki Ceylankent Sitesi Küme Evleri’nde meydana gelen vahşette, sitenin hemen yanındaki bir gecekonduda yaşayan ve kimliği kamera kayıtlarından belirlenen H.Y. isimli kadın odunla tarladaki köpekleri dövmeye başladı.

Çevredekilerin tepkisi üzerine vatandaşlarla da tartışan ve cep telefonuyla çekim yapılmasını da engelleyen kadın saldırgan bazı köpekleri başlarından ve çeşitli yerlerinden yaraladı. Saldırının bir bölümü çevrede oturan Polonya asıllı Türk vatandaşı 30 yaşındaki Monica Özkaya isimli bir hayvansever tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yavru köpekleri odunla dövmesinin cep telefonuna kaydedildiğini gören saldırgan kadın, Polonya asılı Monica Özkaya’ya da saldırdı. Bu saldırı anı da cep telefonuyla görüntülendi. Saldırın ardından yavru köpekler veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

'Bana da vurmaya çalıştı'

Büyük tepki oluşturan olayda çok sayıda hayvan derneği ve hayvansever savcılığa giderek suç duyurusunda bulunurken, cep telefonuyla saldırıyı görüntüleyen Monica Özkaya da H.Y. isimli kadından şikayetçi oldu.

Kuşadası Merkez Polis Karakolu’na giden Özkaya, olaya birebir tanık olduğunu belirterek, "Soğucak'ta ihtiyaç sahibi köpeklerin bakımı için iki aydan beri onlara yemek götürüyordum.

Olay günü de ona yemek vermeye giderken, bu yavruları gördüm. Onlara yemek vermeye başladım. Olay günü de onlara yemek vermek için uğradığımda bir kadının köpek yavrularına elindeki odunla vurduğuna şahit oldum. Ne yapıyorsun diye bağırıp, durdurmak istedim ama o yine de vurmaya devam etti.

Müdahale etmeye kalkınca da bana da vurmaya çalıştı. Yaşananları cep telefonumla kaydettim. Yaşanan bu olaydan sonra yavru köpeklerin hepsini alıp, daha önceden baktığım üç köpeğin yanına götürdüm. Ardından yavru köpeklere vuran ve yaralayan o kadından polis karakoluna giderek şikayetçi oldum" dedi.

Suç duyurusunun ardından savcılığın başlattığı soruşturma üzerine Kuşadası polisi de harekete geçti. Polis ekipleri önce kamera kayıtlarından kadın saldırganın isminin H.Y. olduğunu belirledi.

Olay yerine ve kadının kaldığı barakaya giden polis ekipleri kadının olmadığını görünce araştırma başlattı. Akşam saatlerinde Soğucak’ta gözaltına alınan H.Y. Kuşadası Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İHA

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