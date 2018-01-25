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Saldırının şiddeti gün ağırınca ortaya çıktı 

Kilis'te çarşamba günü akşam namazı sırasında Çalık Camii'ne isabet eden roketin neden olduğu hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

25 Ocak 2018 Perşembe 17:12
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Saldırının şiddeti gün ağırınca ortaya çıktı 

Önceki akşam, namaz esnasında terör örgütü PYD/PKK tarafından atılan roketin tarihi Çalık Camii'ne isabet etmesi sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Caminin yanına düşen ikinci roket nedeniyle de 5 kişi yaralandı.  Can pazarının yaşandığı roketli saldırı sonrasında ekipler ve vatandaşlar yıkılan cami kubbesinin enkazında kalan kişileri kurtarmak için seferber oldu. Roketli saldırının verdiği hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kubbenin yıkıldığı saldırı sonrasında caminin birçok kısmında hasar meydana geldi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KilisCamiiRoketHasar
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