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Saldırıyı MLKP-FESK üstlendi

Mersin'de düzenlenen terör operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

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Saldırıyı MLKP-FESK üstlendi
Mersin'de düzenlenen terör operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte terör örgütlerine yönelik başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütleri TKP/ML, DHKP-C ve MLKP üyesi olduğu belirlenen 17 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri, yakalanan zanlıların kentte önceki gün polis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıyla bağlantılarının olup olmadığını araştırıyor. Bu arada, salı günü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin ise sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Mersin'in Mezitli ilçesinde önceki gün Tece Polis Merkezi Amirliğinde görevli polislerin içinde olduğu araca yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 polis yaralanmış, olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Bu arada 2 polisin yaralandığı bombalı saldırıyı terör örgütü MLKP-FESK'in üstlendiği bildirildi. İHA
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Mersinİl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
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