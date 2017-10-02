Şalvarlı soyguncular kuyumcuyla çatıştı

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Kağıthane'de bir kuyumcuyu soymak isteyen şalvarlı ve kar maskeli 4 soyguncu kuyumcuyla çatıştı. Kuyumcuyu pompalı tüfekle elinden yaralayan soyguncular dükkandan hiç bir şey alamadan kaçtı, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay Kağıthane Örnektepe Etibank Caddesi'ndesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Saat 10.00 sıralarında gerçekleşen olayda şalvarlı ve kar maskeli 4 şahıs ellerinde pompalı tüfekle kuyumcuya gelerek bir kuyumcuyu soymak istedi. Kuyumcuya pompalı tüfekle giren şahıslar, kuyumcuyu etkisiz hale getirmeye çalıştı. Kendi silahını çeken kuyumcu ile soyguncular arasında kısa süreli çatışma çıktı. Bu sırada kuyumcu Mahmut Güneş, elinden hafif şekilde yaralandı. Güneş'in yaralanmasının ardından soyguncular dükkandan hiç bir şey alamadan havaya ateş ederek ara sokaklara kaçtı. Ardından olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ekipler, dükkânı güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme başlattı. Polis ekipleri kaçan 4 soyguncuyu bulmak için çalışma başlattı.

Olayın ardından kuyumcuya gelen bir vatandaş, “Silah sesiyle çıktık o ara kaçmışlar buradan aşağıya göremedik. Kuyumcunun eli yaralı” ifadelerini kullandı. Soygun girişimini anlatan bir başka vatandaş, “O anda ne olduğunu anlayamadım, onlar silahla karşılık verdi, elim yaralı diyor. Silaha saldırmış, 4 kişiler” şeklinde konuştu.

Silivri’de 10 kilo altın çalındı

Bu arada Silivri'de gerçekleşen başka bir soygunda soyguncular 10 kilo altınla kayıplara karıştı. Kar maskeli soyguncular bir kuyumcu aracını silahla ateş açarak durdurdu. Soyguncular, kuyumcu aracından 10 kilo altını alarak kayıplara karıştı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Silivri- Çorlu yolu üzerinde seyir halindeki kuyumcu aracının önündeki araç bir anda durdu. Ardından araçtan inen maskeli ve silahlı soyguncular kuyumcu aracına ateş etmeye başladı. Açılan ateş üzerine kuyumcu aracı da durunca soyguncular aracın camını kırarak altınları aldı. Yaklaşık 10 kilo altın çalan soyguncular yine kendi araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kuyumcu aracında bulunan iki kişi hemen polis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri olay yeri incelemesi yaptı. Kaçan şüpheliler için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.