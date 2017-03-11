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Samsat’ta artçı depremler sürüyor

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçı depremler devam ediyor

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Samsat’ta artçı depremler sürüyor
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE)Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden alınan bilgilere göre, Adıyaman’ın Samsat ilçesinde saat 01.23'te yerin 13 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Adıyaman ve bütün ilçelerinde de hissedildi. 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra sabah saat 10.54’e kadar büyüklükleri 1.7, 3.1, 2.5, 3.1, 1.6, 2.1, 2.2, 2.0, 2.5 olmak üzere toplam 9 adet artçı deprem yaşandı. 
Yaşanan artçı depremlerden dolayı ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenilirken, bazı evlerin duvarlarında 5.5 büyüklüğündeki depremde oluşan çatlakların daha da büyüdüğü öğrenildi. İHA
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü
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