Samsun'da feci kaza: 1 ölü

Kaza Samsun'un Canik ilçesi Kozlu Mahallesi sivilce mevkisinde meydana geldi. Mevlüt İravur idaresindeki 34 RC 1726 plakalı kapalı kasa kamyonet virajı alamayarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Mevlüt İravur ile birlikte araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan 18 yaşındaki Muratcan Göçer yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.