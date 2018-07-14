Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89898
ALTIN
193.936
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4336
EURO
5.6556

Samsun'da feci kaza: 2 ölü

Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 64. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:11
Samsun'da feci kaza: 2 ölü

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 64. kilometresinde dün sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

Eyüp K. (24) idaresindeki panelvan kamyonet, Havza'dan Kavak istikametine seyir ederken Karadağ mevkiinde yolun sağındaki kavşakta bulunan bordur taşlarına çarpıp sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yolun sağındaki bariyere çarptı. Aracın yan sürgülü kapısının açılması üzerine aracın içinde bulunan 67 yaşındaki Selahattin D. dışarı fırlayıp aracın altında kalarak sürüklenip olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaklaşık 60 metre sürüklenen panelvan kamyonet yolun sağındaki bordur taşlarına çarpıp durabildi. Kazada araç sürücüsü Eyüp K. ile aynı araçta bulunan Şerefnur K. (65), Ayten D. (55), Döndü K. (61), Şeyda Ç. (18), Murat K. (37), İ.Ç.(7), K.N.Y. (2), Perihan B. (45) ve G.F. (8) yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Şerefnur K. isimli yaşlı kadın tedavi altına alındığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oto tamircilerine şok operasyon
Oto tamircilerine şok operasyon
Bu kez onlar tuzağa düştü
Bu kez onlar tuzağa düştü
Ortalık savaş alanına döndü
Ortalık savaş alanına döndü
Otomobil hırsızları polisten kaçamadı
Otomobil hırsızları polisten kaçamadı
İnşaat fareleri jandarmadan kaçamadı
İnşaat fareleri jandarmadan kaçamadı
Facia son anda önlendi
Facia son anda önlendi
Van'da 52 mülteci yakaladı
Van'da 52 mülteci yakaladı
Patlayan lastik tamirciyi hastanelik etti
Patlayan lastik tamirciyi hastanelik etti
20 dönüm ormanlık arazi zarar gördü
20 dönüm ormanlık arazi zarar gördü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim