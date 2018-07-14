Samsun'da feci kaza: 2 ölü

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 64. kilometresinde dün sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

Eyüp K. (24) idaresindeki panelvan kamyonet, Havza'dan Kavak istikametine seyir ederken Karadağ mevkiinde yolun sağındaki kavşakta bulunan bordur taşlarına çarpıp sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yolun sağındaki bariyere çarptı. Aracın yan sürgülü kapısının açılması üzerine aracın içinde bulunan 67 yaşındaki Selahattin D. dışarı fırlayıp aracın altında kalarak sürüklenip olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaklaşık 60 metre sürüklenen panelvan kamyonet yolun sağındaki bordur taşlarına çarpıp durabildi. Kazada araç sürücüsü Eyüp K. ile aynı araçta bulunan Şerefnur K. (65), Ayten D. (55), Döndü K. (61), Şeyda Ç. (18), Murat K. (37), İ.Ç.(7), K.N.Y. (2), Perihan B. (45) ve G.F. (8) yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Şerefnur K. isimli yaşlı kadın tedavi altına alındığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

İHA