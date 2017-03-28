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Sandalyeye ceket asma kavgası can aldı

Eskişehir'de bulunan bir eğlence merkezinde sandalyeye ceket asma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, işletmede müzisyen olarak çalışan bir kişi hayatını kaybetti.

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Sandalyeye ceket asma kavgası can aldı
Eskişehir'de bulunan bir eğlence merkezinde sandalyeye ceket asma nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, işletmede müzisyen olarak çalışan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde yaşandı. H.K. (59) ve oğlu E.K. (25), eğlence merkezinde, sandalyeye ceket asma nedeniyle yan masada oturan kişilerle tartıştı. Bir süre sonra tartışma büyüyerek, eğlence merkezinin yaşandığı sokakta da devam etti. Bu sırada eğlence merkezinde çalışan Seydihan Çalışkanoğlu (34), bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Çalışkanoğlu, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kavganın ardından bir taksiye binip sürücüsünü tehdit ederek kaçtığı öğrenilen H.K. ve oğlu E.K, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Yıldıztepe Mahalesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. İHA
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