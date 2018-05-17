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Şanlıurfa’da kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki grup arasında yaşanan kavgada biri bayan olmak üzere 2 kişi yaralandı

17 Mayıs 2018 Perşembe 15:52
Şanlıurfa’da kavga: 2 yaralı

Kavga, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Refahiye Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine giden polisler, kavga eden şahısları ayırdı. Darp sonucu yaralanan biri kadın, 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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