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Şanlıurfa’da zehir tacirlerine darbe

Şanlıurfa’da son 1 hafta içinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 827 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

14 Ekim 2017 Cumartesi 15:58
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Şanlıurfa’da zehir tacirlerine darbe

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 800 kilo esrar ile 40 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Ekiplerin ayrıca savcılık kararıyla kentteki 3 ayrı adrese düzenlediği baskınlarda da saman balyalarına arasına gizlenmiş 27.5 kilo esrar ile 25 kök Hint keneviri bulundu.

Değeri 4 milyon 100 bin lira olan uyuşturucuya el konurken jandarma düzenlediği şafak operasyonda M.A., V.A. ve Z.B.'yi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaJandarmaEsrar
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