Şanlıurfa’da zehir tacirlerine darbe

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 800 kilo esrar ile 40 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Ekiplerin ayrıca savcılık kararıyla kentteki 3 ayrı adrese düzenlediği baskınlarda da saman balyalarına arasına gizlenmiş 27.5 kilo esrar ile 25 kök Hint keneviri bulundu.

Değeri 4 milyon 100 bin lira olan uyuşturucuya el konurken jandarma düzenlediği şafak operasyonda M.A., V.A. ve Z.B.'yi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA