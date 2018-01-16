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Şantiyeleri soyan çete çökertildi

İstanbul Anadolu yakasındaki tüm ilçelerde yaklaşık 1 senedir şantiye alanlarına girerek gasp ve hırsızlık yapan 11 kişilik çete polis ekipleri tarafından çökertildi

16 Ocak 2018 Salı 16:59
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Şantiyeleri soyan çete çökertildi

İstanbul Anadolu yakasının tüm ilçelerindeki çok sayıda şantiyeden 1 yıl içerisinde kablo, kapı, jeneratör ve kalıp malzemelerinin çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bunun üzerine uzun süredir araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği dedektifleri, şüphelilerin 28’i gasp, 5’i hırsızlık olmak üzere 33 ayrı olaya karıştıklarını tespit etti.

Panelvan tipi bir araç kiralayarak plakasını değiştirdikten sonra olayları gerçekleştirdikleri öğrenilen şüphelilerin, gecede çaldıkları malzemeleri satarak 20 bin lira elde ettikleri öğrenildi.

1 milyon liralık vurgun

Şüphelilerin yaklaşık 1 sene boyunca girdikleri şantiyeden çaldıkları malzemeleri satarak yaklaşık 1 milyon lira vurgun yaptıkları öğrenildi.

Şüphelilerin ayıca girdikleri şantiyelerde bazı bekçileri silah ve pompalı tüfek ile etkisiz hale getirdikten sonra bağladıkları bazılarını da tehdit ettikleri öğrenildi. Bekçi olmayan şantiyelerden ise rahatla hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Marmaray şantiyesini de soymuşlar

Öte yandan, şüphelilerin çok sayıda şantiyeye girmelerinin yanı sıra Marmaray Göztepe istasyonuna girerek 12 bin lira değerindeki şantiye kapılarını da çaldıkları öğrenildi.

Şüphelilerin ayrıca Kadıköy Belediyesinin Hayvan Barınağındaki inşaat alanına girerek buradan da kablo çaldıkları öğrenildi.

11 şüpheli yakalandı, 2’si tutuklandı

Olayların ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen dedektifler, önce şüphelilerin kullandığı aracı belirledi.

Plakanın değiştirildiğini tespit eden dedektifler, aracın tespit edilmesinin ardından olaya karışan şahıslardan 2’sini Atatürk Havalimanı’nda, 3’ünü Hatay’da, 4’ünü ise İstanbul’daki evlerinde eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden çete lideri K.U.’nun (28) hırsızlık ve cinsel istismar gibi 30 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Diğer iki şüphelinin ise daha önceki operasyonlarda yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulAnadoluŞantiyeGaspHırsızlıkPolis
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