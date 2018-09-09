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Sapanca’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

09 Eylül 2018 Pazar 19:43
Sapanca’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde Kocaeli yönüne giden Osman Nuri Şıkkibar idaresindeki 54 AAZ 723 plakalı otomobile, Kurtköy Mahallesi mevkiinde dönmek için manevra yaptığı sırada, aynı yöne giden Fatih C.U. yönetimindeki 41 FU 198 plakalı otomobil çarptı. Kazada her iki sürücü ile 41 FU 198 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Bertun A. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralılardan Osman Nuri Şıkkibar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın olduğu bölgede toplanan mahalle halkı, yolda gerekli aydınlatma ve trafik lambaları bulunmadığını belirterek aralarında kaza yapan otomobilin de bulunduğu araçlarla Sapanca-Kocaeli yolunu trafiğe kapattı.

Kalabalığın ilçe kaymakamının olay yerine gelmemesi durumunda yolu trafiğe açmayacaklarını belirtmesi üzerine Sapanca Kaymakamı Ali Ada kaza yerine gelerek vatandaşlarla görüştü.  Kaymakam Ada’nın yolda gerekli önlemlerin alınması için resmi girişimlerde bulunacağını ifade etmesiyle araçlar vatandaşlar tarafından kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.
AA

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