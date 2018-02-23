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Sapığın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Sedat Keser hakkında en üst sınırdan olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi

23 Şubat 2018 Cuma 17:45
Sapığın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4,5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser hakkında en üst sınırdan olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İki ayrı suçtan hakkında dava açılan Keser, 16 Mart’ta hakim karşısına çıkacak. 

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Sedat KeserHapis CezasıİdianameAdana
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