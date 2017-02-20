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Şarampole yuvarlanan araçta can pazarı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta 6 kişi yaralandı.

20 Şubat 2017 Pazartesi 14:33
Şarampole yuvarlanan araçta can pazarı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta 6 kişi yaralandı. Sıkışan yaralılar, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Karagölet istikametine seyir halinde olan Zeynelabidin Yetim idaresindeki 16 BS 988 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Takla atarak yaklaşık 200 metre aşağı yuvarlanan araç ters vaziyette durdu. Kazada araç sürücüsü ile Nuray Sevinç, Şerafettin Sevinç, Abdulbaki Yaşar, Kebire Yaşar ve Memduh Sevinç yaralandı. Can pazarı yaşanırken, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptı. İnegöl Devlet Hastanesine acil kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı. Durumları ağır olan Zeynelabidin Yetim ile Kebire Yaşar ise ameliyata alındı. İHA


Anahtar Kelimeler:
Bursaİnegöl Devlet Hastanesi
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