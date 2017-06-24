Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şarampole yuvarlanan otomobilde 3 kişi ölü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Bu haber kez okundu.

Şarampole yuvarlanan otomobilde 3 kişi ölü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Sert (41) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kahta İlçesine bağlı Doluca köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü Hüseyin Sert ile otomobilde bulunan Aysel Sert (37) olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, Yusuf Eymen Altuğ (1), Aynur Yolcu (23), Esma Altuğ (26) ve Saadet Yolcu (46) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Saadet Yolcu yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 1 yaşındaki Yusuf Eymen Altuğ ise sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
şarompolKaza
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100