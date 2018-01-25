Sarıyer'de sahil yolu çöktü 

Sarıyer Kalender Ordu Evi önündeki sahil yolunda dün sabah saatlerinde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle sahil yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ettiği sırada İSKİ tarafından yapılan açıklama ile çökmenin, 900 mm çaplı ana isale borusunda meydana gelen arıza sebebiyle oluştuğu belirtildi.

Arıza nedeniyle ilçedeki bazı mahallelere su verilmediği ifade edildi. İSKİ'den yapılan açıklama şöyle: "Sabah saatlerinde Sarıyer’in Yeniköy Mahallesi’nde yer alan 900 mm çaplı ana isale hattında arıza meydana gelmiştir. Arıza sebebiyle sahil yolunda çökme meydana gelmiş ve önlem olarak sahil yolu trafik ekiplerince trafiğe kapatılmıştır.

Ekiplerimizce arızaya müdahale edilmektedir. Arıza sebebiyle Sarıyer İlçesi Tarabya, PTT Evleri, Yeniköy, İstinye, Çayırbaşı, Merkez, Cumhuriyet, Büyükdere, Ferahevler, Maden ve Kireçburnu Mahallelerine su verilememektedir.

Cumhurbaşkanı bu yolu kullanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarabya Köşkü’nde kaldığı zamanlarda Sarıyer Kalender Ordu Evi önünde çöken sahil yolunu kullanıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da İstanbul'dayken Kalender Orduevi’nde kalıyor ve aynı yolu kullanıyor.

İHA