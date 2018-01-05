Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116638
ALTIN
158.568
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.0718
EURO
4.4987

Sarıyer’de can pazarı

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada kamyonet sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, yanındaki arkadaşı da yaralandı

05 Ocak 2018 Cuma 17:26
6 Okunma
Sarıyer’de can pazarı

Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada kamyonet sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, yanındaki arkadaşı da yaralandı.

Kaza, Sarıyer Büyükdere Caddesi Sanayi Köprülü altgeçidinde meydana geldi. 4. Leventten Maslak istikametine seyir halinde olan 34 FZ 9052 plakalı kapalı kasa kamyonetin sürücüsü Mustafa Karadeniz, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç yan dönerek bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü Karadeniz yaralanarak araç içerisinde sıkışırken, araçtaki Kenan Çandır ise yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Çandır’ı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Sürücü araç içerisinde sıkıştı

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekip de, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. Çalışmalar sürdüğü esnada çevredeki vatandaşlar ve sürücüler de meraklı gözlerle olanı biteni izledi. Bazıları da cep telefonlarıyla çalışmaları görüntüledi.

Yüzü ve gözü kan içerisinde kalan sürücüye sağlık ekipleri tarafından boyunluk takıldı. Ekipler tarafından kurtarılmaya çalışılan sürücünün, o esnada cep telefonuyla görüşme yapması dikkat çekti.

Can pazarının yaşandığı kazada acılar içerisinde kıvranan sürücü, ekipleri başarılı çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Sedyeye alınan sürücü vatandaşların da yardımıyla ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ise tünel girişi Sarıyer istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazayı gören İsmail Öztürk, “Sollama yaparken araç kaydı. Yerler de ıslak olunca bariyerlere çarptı. Bir yaralı gördüm o da sıkışmıştı” dedi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili çalışma başlattı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
YağışDireksiyonBariyerKamyonetSürücü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 yıllık husumet 1 can aldı
3 yıllık husumet 1 can aldı
Acı haber sınırdan geldi
Acı haber sınırdan geldi
Küfreden arkadaşını öldürdü
Küfreden arkadaşını öldürdü
Soba Kütahya'da can aldı
Soba Kütahya'da can aldı
Tüketiciler için iyi haber
Tüketiciler için iyi haber
16 milyon kişiye yeni kimlik
16 milyon kişiye yeni kimlik
HDP'li Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis
HDP'li Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis
Yurt dışına kaçmaları onları kurtarmadı
Yurt dışına kaçmaları onları kurtarmadı
Öldürülen taksici konvoyla uğurlandı
Öldürülen taksici konvoyla uğurlandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim