Sarıyer’de can pazarı

Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada kamyonet sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, yanındaki arkadaşı da yaralandı.

Kaza, Sarıyer Büyükdere Caddesi Sanayi Köprülü altgeçidinde meydana geldi. 4. Leventten Maslak istikametine seyir halinde olan 34 FZ 9052 plakalı kapalı kasa kamyonetin sürücüsü Mustafa Karadeniz, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç yan dönerek bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü Karadeniz yaralanarak araç içerisinde sıkışırken, araçtaki Kenan Çandır ise yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Çandır’ı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Sürücü araç içerisinde sıkıştı

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekip de, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. Çalışmalar sürdüğü esnada çevredeki vatandaşlar ve sürücüler de meraklı gözlerle olanı biteni izledi. Bazıları da cep telefonlarıyla çalışmaları görüntüledi.

Yüzü ve gözü kan içerisinde kalan sürücüye sağlık ekipleri tarafından boyunluk takıldı. Ekipler tarafından kurtarılmaya çalışılan sürücünün, o esnada cep telefonuyla görüşme yapması dikkat çekti.

Can pazarının yaşandığı kazada acılar içerisinde kıvranan sürücü, ekipleri başarılı çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Sedyeye alınan sürücü vatandaşların da yardımıyla ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ise tünel girişi Sarıyer istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazayı gören İsmail Öztürk, “Sollama yaparken araç kaydı. Yerler de ıslak olunca bariyerlere çarptı. Bir yaralı gördüm o da sıkışmıştı” dedi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip kazayla ilgili çalışma başlattı.

İHA