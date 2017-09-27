Sarıyer’de can pazarı kamerada

Sarıyer’de etkili olan sağanak yağışla birlikte su basan iş yerinde mahsur kalan bir kadın boğulmaktan son anda kurtarıldı. Çevredeki vatandaşlar sular altında kalan iş yerinin camlarını kırarak kadını kurtarırken yaşanan can pazarı kameralara yansıdı.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer’e birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Sarıyer Belediyesi ekiplerinin müdahalede yetersiz kaldığı su baskınlarında bir kadın boğulmaktan çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Şiddetli yağışın ardından sular altında kalan bir iş yerinde boğulma tehlikesi geçiren kadını çevredeki vatandaşlar, iş yerlerinin camını kırarak kurtardı. Vatandaşların omuzlayarak sular altındaki iş yerinden çıkardığı kadın daha sonra hastaneye kaldırılırken yaşanan can pazarı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde çevredeki vatandaşların ellerine aldıkları sopa ve demirler yardımıyla iş yerinin camlarını kırdıkları görülüyor. Vatandaşların daha sonra sula altında kalan dükkandaki kadını omuzlayarak suların içerisinden çıkardığı görülüyor.

(İHA)