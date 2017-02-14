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Savcı 9 kişiyi suçlu buldu

10 işçinin öldüğü asansör faciasıyla ilgili olarak savcı 16 kişiye beraat istedi

14 Şubat 2017 Salı 15:36
Savcı 9 kişiyi suçlu buldu
6 Eylül 2014 tarihinde 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, 9 sanığın, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3'er yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi
Mecidiyeköy’deki eski Ali Sami Yen Stadı'nın yerine yapılan rezidans inşaatında 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciası davasında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, aralarında asansör firması GDA Major’un Genel Müdürü Orhan Demirel’in de bulunduğu 16 sanığın beraatine, 9 sanığın ise “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 
Mecidiyeköy’deki eski Ali Sami Yen Stadı'nın yerine inşa edilen rezidans inşaatında 6 Eylül 2014’te yaşanan asansör faciasına ilişkin 25 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 11 tutuksuz sanık, bazı şikayetçiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmanın başlamasının ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı. Savcı Ömer Karakaya, sanıklar Torunlar İnşaat Proje Müdürü Murat Aytimur, asansör firması imalat sorumlusu Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç, Adem Akyıldız, Bünyamin Keskin, Emre Öz, Ahmet Said Demir ve Mert Çanakçı’nın “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Asansörde sık sık arıza meydana geliyordu

Savcı, sanıkların kazaların önceden önlenmesi konusunda ciddi çalışma içerisinde olmadıklarını, asansörlerde sık sık arıza ve kazaların meydana geldiğini belirtti. Olay tarihinden önceki tarihlerde de birçok kez arıza meydana geldiğini hatırlatan savcı, “Bu süreçte Torunlar GYO çalışanları ile Geda Majör çalışanları arasında arızalar ve bunların giderilmesi konusunda elektronik posta yazışmalarının bulunduğu, olay tarihinden kısa süre önce de benzer kazanın yaşandığı, B Blok'ta asansör düşmesi sonucu mesafenin kısa olması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve ölüm olayının meydana gelmediği, bu hususlar nazara alındığında sanıkların öngördüğü neticeyi istememelerine karşın neticenin meydana geldiği, sanıkların bilinçli taksirle üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşılmakta” dedi. 

16 sanığa beraat talebi

Savcı, GDA Major’un Genel Müdürü Orhan Demirel ile sanıklar Halil Tarık Çalışkan, Bahadır Uçar, Kadir Şükrü Yılmaz, Remzi Aydın, Metin Karakoç, Hakan Çelebi, İbrahim Mert Uzun, Levent Yaşar Çelik, Onur Uludaşdemir, Ercan Tokmakçı, İsmail Hakkı Doruk, Kadir Dinç, Erkan Okur, Selçuk Erdur ve Ömer Kuş’un ise atılı suçlardan mahkumiyet kararı gerektirecek her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatini istedi. Mütalaanın açıklanması üzerine taraf avukatları, savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep etti. Talepleri kabul eden mahkeme, duruşmayı 11 Mayıs 2017 tarihine erteledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 25 sanığın “taksirle 10 kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 2,5 yıldan 22,5'ar yıla kadar hapis cezası istenirken, aralarında iş adamı Aziz Torun’un da bulunduğu 9 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti. İHA



Anahtar Kelimeler:
Bilinçli Taksirle ölüme Neden OlmakAli Sami Yen Stadı
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