Savcı, yoğun bakımdan çıkıyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde polis memurunun silahlı saldırısı sonucu yaralanan Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'in yarın yoğun bakımdan çıkarılmasının planlandığını bildirdi.

Prof. Dr. Aydınlı, yaptığı açıklamada, Küçüköner'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Küçüköner'in sıvı alımına başladığını belirten Aydınlı, “Bugün (dün) ortopediden, sağ elin üzerine gelen kurşunla ilgili müdahale yapılacak. Yarın (bugün) akciğerleri de görülüp tekrar iyi olduğuna kanaat getirildikten sonra normal servise alınması planlanıyor. Yarın yoğun bakımdan çıkacak gibi görünüyor." diye konuştu.

Savcı Küçüköner'in Çarşamba günü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile telefonda konuştuğunu anlatan Aydınlı, hastanın kendisini iyi hissettiğini dile getirdi. Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, makam odasında 10 Ekim'de, aynı adliyede çalışan zabıt katibesi Şerife A'nın İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Turgut A. tarafından beylik tabancasıyla vurularak ağır yaralanmış, hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilmişti. Turgut A. ile eşi Şerife A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

İHA