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Şehir magandası polisi harekete geçirdi 

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çalıntı olduğu belirlenen otomobil içerisinde tabancasını çıkararak defalarca havaya ateş eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı

01 Ocak 2018 Pazartesi 16:58
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Şehir magandası polisi harekete geçirdi 

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin camından çıkardığı tabancasıyla defalarca havaya ateş eden P.Y. isimli şahıs  polis ekiplerini harekete geçirdi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, P.Y.’ye dur ihtarında bulundu.

Polis ekiplerinin talimatına uymayan P.Y., olay yerinden idaresindeki otomobille kaçmaya çalıştı. P.Y.’nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, sokak ve cadde girişlerinde konuşlandırıldı.

Çok geçmeden kaçamadan yakalanan P.Y. gözaltına alındı. Gebze ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen P.Y.’nin çok sayıda sabıka kaydını olduğu ve kullandığı otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi.

P.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çalıntı olduğu öğrenilen otomobil polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliGebzeOtomobilAteşPolis
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