Şehit cenazeleri yürekleri yaktı

Batman'ın Sason ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekci, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Necip Fazıl şehir Hastanesi morgundan alınan 27 yaşındaki şehit Kepekci'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, konvoy eşliğinde Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek burada helallik alındı.





Daha sonra Ulu Cami'ye getirilen şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra katafalka konuldu. Cenaze töreninde şehidin eşi Yasemin Kepekci, eşinin mavi beresini elinden bırakmadı. Şehidin annesi Nigar Kepekci, oğlunun askeri parkası ile cenaze törenine katıldı. İl Müftüsü Celal Sürgeç’in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında cenaze aracına kadar taşındı. Tekbirler eşliğinde bir süre cenaze aracında taşınan şehidin cenazesi, Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Şehit Sezer Samsun'da defnedildi

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in cenazesi de memleketi Samsun'da defnedildi. Bafra Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Sezer'in cenazesi, Çetinkaya Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından, Çetinkaya Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi. Şehidi babası Hasan ve annesi Emine Sezer ile yakınları, bekar olan ve bir hafta önce görevine başladığı belirtilen şehit onbaşının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Sezer'in naaşı aynı mahalledeki kabristanlıkta toprağa verildi.

Yılmaz'ın cenazesi Kırıkkale'de toprağa verildi

Tunceli merkez Çiçekli köyü kırsalında teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz'ın cenazesi ise Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde toprağa verildi. Şerife Cesur Sulakyurt Devlet Hastanesi morgundan alınan 24 yaşındaki şehit Yılmaz'ın naaşı, Ayvatlı köyünde dedesi Bekir Yılmaz'ın evine götürüldü.



Burada helallik alınmasının ardından şehit Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, köy okulu bahçesine getirildi. Eşi Kübra, şehidin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Fenalaşan şehidin kardeşi Ebubekir Yılmaz'a sağlık ekipleri müdahale etti. Denizli'de tutuklu olan şehidin kardeşi Astsubay Yetiş Yılmaz da cenaze törenine izinli katıldı. Şehidin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. AA