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Şehit Peker göz yaşlarıyla uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker’in cenazesi, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın da katıldığı törenle memleketi Sivas’ta toprağa verildi

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:26
Şehit Peker göz yaşlarıyla uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, önceki gün güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker, memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı, Numune Hastanesi morgundan alınarak, helallik için Dört Eylül Mahallesi’ndeki babaevine getirildi. Şehidin Türk Bayrağı’na sarılı tabutu daha sonra Ulu Cami’ye götürüldü. Burada şehit eşinin fotoğrafını taşıyan Özge Kılıç Peker, eşinin asker şapkasını taktı. Törene katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şehidin annesi Meral Peker’in eli öptü, babası Ahmedi Duran Peker’e sarılarak başsağlığı diledi. Şehidin annesi, babası ile kardeşleri el ele tutuşarak birbirlerine destek oldu. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, bir süre top arabasında taşındı ve cenaze aracına konuldu.

Şehit Furkan Peker’in cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı’ndaki Garnizon Şehitliği’ne defnedildi. Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları, askerler, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 40 gün önce göreve başladığı öğrenilen Peker, 8 Mayıs’ta Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Serabetin bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olmuştu.

AA

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