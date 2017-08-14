Şehit polis gözyaşlarıyla uğurlandı

Terör örgütü DEAŞ 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bıçakla şehit ettiği polis memuru Sinan Acar için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesine düzenlenen törene katılan Vali Vasip Şahin, şehit polisin anne ve babası Gülşen-Erdem çifti ile aile fertlerine başsağlığı diledi. Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Pazar saat 22.00 sıralarında İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosundaki polis memuru Sinan Acar'ın (24), DEAŞ'a yönelik operasyonun ardından gözaltına alınan şahsın saldırısıyla şehit olduğunu ifade etti.

Türkiye'de tüm güvenlik güçlerinin büyük bir özveriyle ve şehit olma pahasına görev yaptığını aktaran Çalışkan, "Gözaltına alınan kişi uluslararası alanda aranan bir teröristti. Çok önemli bir eylemin engellendiğini düşünüyoruz. Arkadaşlarımız bu teröristi yakaladı. Önemli bir eylemin önüne geçip engellediler." dedi.