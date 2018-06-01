Şehitler gözyaşlarıyla uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde şehit olan 3 askerimiz gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Umut Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve askeri personel katıldı. Saygı duruşu ile birlikte şehit Seyfettin Aktaş, Ünal Demir ve Sercan Koç'un (Amasya) naaşları tören alanına getirilerek özgeçmişleri okundu. İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duanın ardından şehit piyade uzman çavuşların naaşları memleketlerine gönderilmek üzere helikopterle Van’a uğurlandı.

Şehit Aktaş Tokat'ta defnedildi

Bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen havan saldırısı sonucunda 2 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş'ın naaşı, Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesini Tokat protokolü ile birlikte şehit yakınları karşıladı. Cenazenin getirilişi sırasında şehidin 3 çocuk babası Duran Aktaş ile annesi Rabia Aktaş metanetini korumaya çalıştı. Şehidin babası Aktaş, "Oğlum intikamını alacak. Bizde asker bitmez. Vatan sağolsun. Benim oğlum alacak intikamını bir tane daha geliyor peşinden" dedi. Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş'ın cenazesini getiren askeri uçakla şehidin eşi Ebru Aktaş ile 1 yaşındaki oğlu Kerem Aktaş Tokat'a geldi. Bir askerin kucağında şehit ailesinin yanına getirilmesi duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Şehidin cenazesi ikindi namazına müteakiben Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazı sonrasında Güryıldız Beldesi'nde toprağa verildi.

Eskişehir ve Amasya şehidini uğurladı

Şehit Uzman Çavuş Ünal Demir’in naaşı ise Eskişehir'in Bozüyük ilçesinde toprağa verildi.

Havayoluyla Eskişehir’e getirilen Şehit Uzman Çavuş Ünal Demir’in Türk bayrağına sarılı naaşı, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’nda askeri törenle karşılandı. Tören mangasının omuzlarında askeri uçaktan alınan Şehit Demir’in naaşı, askeri helikoptere konularak Bilecik'in Bozüyük ilçesine uğurlandı. 24 yaşındaki Uzman Çavuş Ünal Demir’in cenazesi ikindi namazına müteakip Bozüyük'te toprağa verildi.

Şehit olan 3 askerden biri olan Uzman Çavuş Sercan Koç'un acı haber Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Çay mahallesinde bulunan ailesinin yüreğini yaktı. İlçe protokolü ve askeri yetkililer tarafından verilen acı haber sonrası aile ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi. Bekar olan şehit Uzman Çavuş Sercan Koç, Gümüşhacıköy ilçesinde ikindi namazı sonrasında düzenlenen törenin ardından Gümüşhacıköy Şehitliği'nde toprağa verildi.

YENİ MESAJ / İSTANBUL