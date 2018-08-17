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Şehitlerimizi gözyaşlarıyla uğurladık

​​​​​​​Adıyaman’da yürütülen terör operasyonunda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer ile Jandarma Uzman Çavuşlar Kürşat Yılmaz, Tuncer Doğan ve Oğuzhan Tekerek gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı

17 Ağustos 2018 Cuma 17:16
Şehitlerimizi gözyaşlarıyla uğurladık

Adıyaman’da yürütülen terör operasyonunda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer ile Jandarma Uzman Çavuşlar Kürşat Yılmaz, Tuncer Doğan ve Oğuzhan Tekerek için tören düzenlendi. Şehitlerin Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı naaşları, görev yaptıkları İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada düzenlenen törene, şehitlerin aileleri, yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, asker ve polisler ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu ve dua edildi. Bakan Soylu, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek başsağlığı diledi. Şehit yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Vatandaşlar da Türk bayrağı açarak tekbir getirdi ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı attı. Silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde cenaze nakil araçlarına konulan şehitlerin naaşları, memleketlerine uğurlandı.

Aslen Hataylı olan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer (39) eşinin memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesinde, Jandarma Uzman Çavuşlar Kürşat Yılmaz (41) Diyarbakır’da, Tuncer Doğan (28) Ağrı’da, Oğuzhan Tekerek (33) de Osmaniye’de toprağa verildi.

3 asker dost ateşiyle şehit olmuştu

Adıyaman merkez Kuyucak köyü bölgesinde sürdürülen operasyona takviye için gelen jandarma ekibinin bulunduğu zırhlı aracın geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir güvenlik görevlisi olay yerinde şehit olmuştu. Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerinin yaralı askerleri sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalıştığı sırada, bölgede bulunan diğer güvenlik görevlileri sivil aracın terörist unsurlar olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerinin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu dost ateşiyle, kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştu. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. HABER MERKEZİ

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