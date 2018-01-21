Şehrin göbeğinde sahte altın operasyonu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sahte bileziklerle kuyumcuyu dolandıran zanlı, polis ekipleri tarafından 15 dakika süren kovalamacanın ardından yakalandı. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi.

O.Ö isimli bir vatandaşa ait kuyumcu dükkanına gelen Cüneyt Z. ile ismi öğrenilemeyen yanındaki kadın, ceplerinden çıkardıkları üç adet bileziği bozdurmak istediklerini söyledi. Bilezikleri alan kuyumcu, altınları tarttıktan sonra değerinin 5 bin 640 TL olduğunu söyledi.

Altınların sahte olabileceğinden şüphelenen kuyumcu, bilezikleri sahte olup olmadığını kontrol etmesi için çırağına verdi.

Çırağının bileziklerin sahte olduğunu söylemesi üzerine kuyumcu, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Baltayı taşa vurdular

Kuyumcunun yardım çağrılarını duyan İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri ile koşarak olay yerinden kaçan zanlı arasında kovalamaca başladı.

Bir polis memuru zanlının peşinden koşarken, diğer polis memuru ile motosiklet ile dolandırıcının peşine düştü. Polis ekipleri yaklaşık 15 dakika süren kovalamacının ardından Cüneyt Z.’yi yakalamayı başardı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, kuyumcudan sahte bilezikler karşılığında aldığı 5 bin 640 TL para ele geçirildi.

Zanlılar İzmit Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. Zanlının yanında bulunan kadının arama çalışmaları ise devam ediyor. Cüneyt Z.'nin İstanbul’dan Kocaeli’ye geldiği, daha önce de hırsızlıktan suç kaydının olduğu öğrenildi.

İHA