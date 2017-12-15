Şehrin ortasında rant çatışması

Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Arkadaşlarıyla halı saha maçından dönen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Küçükçekmece İnönü Mahallesi Alageyik Caddesi ve çevre sokaklarda önceki gece meydana geldi.

Cadde üzerinde iki araç içerisinde bulunan şüpheliler arasında silahlı çatışma çıktı. Arkadaşlarıyla beraber gittiği halı saha maçından dönen Emircan Açıkgöz çatışmanın arasında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Açıkgöz’e olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çıkan çatışmada tabanca ve uzun namlulu silahlar kullanıldı. Çatışma esnasında birçok araç, ev ve iş yeri zarar gördü. Şüphelilerden biri olay yerinde aracını bırakarak uzaklaşırken diğer bir şüpheli ise kullandığı tabancayı yere atıp hızla uzaklaştı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

‘78 kurşun sıkıldı’

Çatışmanın büyüklüğü hava aydınlanınca daha da net olarak ortaya çıktı. Sokakta bulunan birçok araç ve bina duvarına mermi isabet ettiği görüldü.

Hayatını kaybeden Emircan Açıkgöz’ün yakını “Başkasının canı yanmasın iki grup çatışıyor arada 16 yaşında bir çocuk ölüyor.

Halı saha maçından çıkıyor ve çiğ köfte yemeğe gidiyor. Giderken iki grubun arasında kalıyor. 78 kurşun mu sıkılır dünya savaşı mı bu? Kim verecek bunun hesabını söylenecek bir şey yok” diye konuştu.

Bölge hakimiyeti ve rant çatışması

16 yaşındaki Emircan Açıkgöz'ün ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın ardından olayla bağlantılı oldukları ileri sürülen 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında 'bölge hakimiyeti' ve 'rant' kavgasından dolayı çıktığı öğrenildi.

Acılı baba isyan etti

Oğlunun cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan gözyaşları içinde alan acılı baba Hacı Açıkgöz, "Allah belalarını versin ne diyeyim. Benim oğlum suçsuz yere gitti" dedi.

Acılı baba Hacı Açıkgöz, yaşadığı acıyı dile getirerek, "Allah belalarını versin ne diyeyim. Benim oğlum suçsuz yere gitti.

Benim oğlum gitti, başka çocuklar gitmesin. Karakolun bir sokak altında benim oğlumu keleşle tarıyorlar, var mı böyle bir şey. Karakol gelmiyor, ben çocuğumu ambulansa bindiriyorum, gönderiyorum.

Böyle bir ülkede yaşıyoruz" dedi. Halı saha maçının ardından oğlunun çiğ köfte almaya gittiğini belirten baba "İki arkadaşı vardı, onlarda bir şey yok. Burunları bile kanamamış" diye konuştu. Oğlunun lise 2'nci sınıf öğrencisi olduğunu belirten babayı yakınları teselli etti.

Soruşturma genişletildi

Bu arada olayla ilgili soruşturmanın genişletildiği bildirildi. Çıkar amaçlı çetelerin ‘rant’ kavgası olarak yansıyan silahlı çatışma ile ilgili İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma başlatıldı.

Emircan'ı delik deşik ettiler

12 Kasım Salı gecesi İnönü Mahallesi Cengizhan Sokak üzerinde çıkar amaçlı suç şebekelerinden ‘Demiroklar’ grubundan Emrah D., ‘Erenler’ çetesinden Adem D. ve Serkan K. ile karşılaştı. Polis, daha önceden aralarında husumet bulunan zanlılardan Emrah D., karşı taraftan Adem D. ve Serkan K.’yı silahla yaralayarak olay yerinden kaçtığını belirledi.

Silahlı kavganın üzerine önceki gece tekrar iki grup arasında uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavga meydana geldi. Bu sırada olay yerinden bir araçla geçen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz’ün bulunduğu araca çok sayıda mermi isabet etti. Açıkgöz’ün sol göğüsü, sol omuzu, sağ eli ve boynuna isabet eden kurşunlarla yaralandığı öğrenildi. 16 yaşındaki Emircan yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı bir özel hastanede hayatını kaybetti.

Emniyet güçleri, ‘Demiroklar’ grubundaki şüphelilerin adreslerine önceki gece saatlerinde bir dizi operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda Murat A. (31), Mustafa U.(20), Etem U.(42), Tugay G.(23), Emrah D.(28) ve Yakup D. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 tabanca, çok sayıda mermi ele geçirildi. Polisin, ‘Erenler’ grubuna yönelik çalışmaları devam ederken, operasyonların sürdüğü öğrenildi.

İHA