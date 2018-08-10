Sel Karadeniz'i fena vurdu

Rize'nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde etkili olan yağış dolayısıyla 15 köyde, yerleşim yerlerine yakın 40 noktada heyelan meydana geldi. AFAD İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede yağışın özellikle Pazar ve Ardeşen ilçesine bağlı köylerde etkili olduğu belirtildi. Yetkililer, iki ilçeye bağlı toplam 15 köyde yerleşim yerlerine yakın 40 noktada heyelan meydana geldiğini ifade etti. Pazar ilçesine bağlı köylerde 5, Ardeşen'in köylerinde ise 6 olmak üzere toplam 11 ev, heyelan riski nedeniyle boşaltıldı.

AFAD ekiplerinin, perşembe gününden itibaren bölgedeki vatandaşların yardım talebi üzerine 8 noktada çalışma yaptığı bildirildi. Öte yandan, DSİ ekipleri iş makineleri yardımıyla derelerde temizleme çalışması gerçekleştiriyor. Karayolları ekipleri ise kontrollü olarak ulaşım sağlanan Ardeşen-Çamlıhemşin yolu ve Ardeşen-Tunca beldesi yolunda temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Denize sürüklenen ağaçlar havadan görüntülendi

Bu arada Ordu'nun Ünye ilçesindeki selden sonra devrilen ve denize sürüklenen ağaçlar vatandaşlarca toplandı. İlçede Cevizdere, Tabakhane ve Cüri derelerinin debisi, şiddetli yağışa bağlı olarak zaman zaman yükseldi. Dere kenarı ve çevresindeki ağaçlar, selin etkisiyle yerlerinden söküldü. Derede sürüklenen ağaçlar, Karadeniz sahiline kadar ulaştı.

Ağaçların bir kısmı denize sürüklendi, bir kısmı da sahilde birikti. Bazı vatandaşların sahildeki ağaçları toplayarak araçlarına yüklediği görüldü. İlçe sahili boyunca oluşan ağaç yığınları ile denizin bir bölümünde oluşan renk değişikliği havadan görüntülendi.

'Zarar yaklaşık 10 milyon lira civarında'

Öte yandan Ordu'nun İkizce İlçesi Belediye Başkanı Bahri Söğüt, "Yapılan ilk tespitlerimize göre ilçemizde selin verdiği zarar yaklaşık 10 milyon lira civarında." dedi.

Söğüt, yaptığı açıklamada, perşembe günü saat 14.00 sularında başlayan yağmurun kısa zamanda ilçenin tamamında aşırı bir şekilde yağmaya başladığını belirtti. Geç saatlere kadar süren yağmur nedeniyle ilçedeki derelerin taştığını aktaran Söğüt, tüm mahalle yollarında hasarın meydana geldiğini kaydetti.

İlçede birçok köprünün ise selden hasar görerek kullanılamaz hale geldiği bilgisini veren Söğüt, ilçedeki halı saha, düğün salonu ve içme suyu depolarının da hasar gördüğünü açıkladı.

Yirmi gün içinde ilçenin üçüncü kez selden etkilendiğini vurgulayan Bahri Söğüt, "En şiddetlisini ise perşembe günü yaşadık. Belki son 50 yılın görülmemiş yağmuru ile karşı karşıya kaldık. Tespitlerimize göre bölgeye düşen yağış metrekareye 350 kilogram." diye konuştu.

Söğüt, havanın güneş açmasıyla birlikte hasat tespitine başladıklarını ifade ederek, "Maalesef son dört yıldır ilçeye yaptığımız alt yatırımın neredeyse tamamı bu selden dolayı zarar görmüş durumda. Yapılan ilk tespitlerimize göre ilçemizde selin verdiği zarar yaklaşık 10 milyon lira civarında." değerlendirmesini yaptı.

Toprak altında kalan vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'da selden etkilenen İkizce ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde toprak altında kalan Bayram Sekmen'in cenazesi defnedildi. Heyelanda toprak altında kalan ve çalışmalar sonrası cansız bedenine ulaşılan Sekmen için Seymenli Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldı. Kurum, Sekmen ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Bayram Sekmen'in naaşı, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.