Selde 50 keçi telef oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Yunuslar Mahallesi'nde önceki akşam yaklaşık 1,5 saat süren yağmur sele neden oldu. Yağmurla birlikte yağan dolu ekili alanlara zarar verirken, bazı evleri ve ağılları su bastı. Sel sularına kapılan 50 keçi telef oldu. Sel sonrası belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.



Çalışmalara nezaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, “Yunuslar Mahallesi'nde yağan yağmurdan dolayı gece büyük bir afet oldu. Diğer köylerimizde bir şey yok. Ama Yunuslar Mahallesi'nde sel bayağı tahribat yaptı. 50 kadar küçükbaş hayvanımız telef oldu. Evlerimizi su bastı. Zeytinliklerimiz, meyvelerimiz zarar gördü. Bizde belediye olarak bütün ekiplerimiz ile şu anda buradayız. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Köylülerimizin zararlarını karşılayacağız. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum” dedi.



Köy sakinlerinden İsmail Aytemiz, “Köyümüz merasında afet oldu. Karpuz ve bostan tarlaları zarar gördü. Zeytinlere de felaket oldu. Zeytinler döküldü” diye konuştu. Evini su basan Eroş Şakar, “Sel felaketi nedeniyle evlerimizi su bastı. Belediyeden ekipler imdadımıza yetişti. Bize destek oldular. Çok teşekkür ediyoruz” dedi. Yunuslar Mahallesi Muhtarı Sami Utkan, “Mahallede böyle afet yaşanmamıştı. Dün akşamki dolu ve yağıştan dolayı birkaç evimizi su bastı. Bazı hayvanlarda ölüm oldu. Yaklaşık 50 tane keçi telef olmuştur. Temizlik çalışmaları yapılıyor. Kendilerine belediye başkanı başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyoruz.



Aynı zamanda zeytinlerde doludan dolayı hasar oluştu. Bu zararın giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi. Evlerine su girdiğini söyleyen ilkokul öğrencisi Mesut Eren Küçükergör de, “Köyümüzde doğal afetler oldu. Her eve sular ve çamurlar girdi. Bizim bahçede çamur oldu. Amcalar geldi, etrafı temizledi. Çamurları aldılar kürekle attılar” dedi. İHA