Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117549
ALTIN
158.900
DOLAR
3.7661
STERLİN
5.1031
EURO
4.5334

Selfie çekmek isterken boğuluyordu 

Baraj kapakları kapandığı için suyu çekilen Seyhan Nehri'ne girerek selfie çekmek isteyen bir kişi, kapaklar açılınca boğulma tehlikesi atlattı  

02 Ocak 2018 Salı 17:23
6 Okunma
Selfie çekmek isterken boğuluyordu 

Adana'da baraj kapakları kapandığı için suyu çekilen Seyhan Nehri'ne girerek selfie yapmak isteyen şahıs, kapaklar açılınca boğulma tehlikesi atlattı.

Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde İbrahim Çakmak, baraj kapakları kapatıldığı için suyu çekilen Seyhan Nehri'ne girerek fotoğraf çektirmek istedi. Çakmak, nehrin içinde kayalara basarak ilerleyip selfie yaptı.

Ancak baraj kapaklarının açılması ile bir anda nehir su ile dolmaya başlayınca Çakmak paniğe kapıldı. Bu arada çevredeki vatandaşlar da polis ve Can-Kur ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis, kapakları açan görevliyi uyararak, diğer kapakların açılmamasını ve açılan kapağın da kapatılmasını istedi. Çakmak, güçlükle taşların üzerine basarak karaya çıktı.

Karaya çıkınca görevlilere tepki gösteren İbrahim Çakmak, "Neden uyarmıyorsunuz, burada insanlar su olmadığı için ailesiyle nehre iniyor. İnsan bir uyarır, sonra kapakları açar" dedi. Görevli ise daha önce siren çaldığını ancak son zamanlarda bu sistemin kaldırıldığını söyledi. Çakmak, olay yerinden hızlıca ayrıldı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
BarajKapakSelfieBoğulma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıraathanede silahlı çatışma
Kıraathanede silahlı çatışma
Yılbaşında 215 kişi gözaltına alındı
Yılbaşında 215 kişi gözaltına alındı
Ahşap bina alev alev yandı 
Ahşap bina alev alev yandı 
Bursa polisi baronlara göz açtırmadı 
Bursa polisi baronlara göz açtırmadı 
Kaza İstanbul trafiğini felç etti
Kaza İstanbul trafiğini felç etti
Teknolojide geri konuşmada lideriz
Teknolojide geri konuşmada lideriz
Komandolar güven verdi
Komandolar güven verdi
Arkası sağlam olmayan imam olamayacak
Arkası sağlam olmayan imam olamayacak
Meclis 298 yasa çıkardı
Meclis 298 yasa çıkardı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim